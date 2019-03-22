Facebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде

Уязвимость обнаружили в начале 2019 года и уже устранили.

Facebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Сотрудники корпорации Facebook могли иметь доступ к паролям от аккаунтов нескольких десятков миллионов пользователей социальной сети. Эти данные хранились на внутренних серверах компании в незашифрованном виде, сообщила администрация соцсети в четверг, 21 марта.

Однако компания до этого дня "не нашла доказательств" того, что ее сотрудники злонамеренно воспользовались уязвимостью, обнаруженной при проверке в январе 2019 года и впоследствии устраненной, передает DW.

"Никто за пределами Facebook не имел доступа к этим паролям", - добавили представители соцсети. По их словам, защита информации остается для компании приоритетом. В качестве меры предосторожности Facebook известит всех пользователей (включая десятки тысяч владельцев страниц в Instagram), чьи пароли оказались под угрозой.

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранила уязвимость.

В марте основатель социальной сети Марк Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Instagram тестирует возможность совершения покупок внутри приложенияInstagram тестирует возможность совершения покупок внутри приложения
В Чехии действовал центр роSSийских кибератак, - СМИВ Чехии действовал центр роSSийских кибератак, - СМИ
Dropbox ограничил бесплатный доступ тремя устройствами на аккаунтDropbox ограничил бесплатный доступ тремя устройствами на аккаунт
Facebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбояFacebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбоя
Google против добавления лишнего текста на страницы категорий интернет-магазиновGoogle против добавления лишнего текста на страницы категорий интернет-магазинов
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбояFacebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбоя
Facebook лишился двух ключевых топ-менеджеровFacebook лишился двух ключевых топ-менеджеров
Facebook восстановил работу своих сервисов после суточного сбояFacebook восстановил работу своих сервисов после суточного сбоя
В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбойВ работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Facebook заменит коэффициент релевантности тремя новыми метрикамиFacebook заменит коэффициент релевантности тремя новыми метриками
Facebook подал в суд на двух украинских разработчиков за незаконный сбор данныхFacebook подал в суд на двух украинских разработчиков за незаконный сбор данных
Facebook и Instagram будут бороться с фейками о вакцинацииFacebook и Instagram будут бороться с фейками о вакцинации
Facebook не будет хранить данные в тех странах, где нарушаются права человекаFacebook не будет хранить данные в тех странах, где нарушаются права человека
Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей FacebookЦукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook
Facebook позволяет искать пользователей по номеру телефона для 2FAFacebook позволяет искать пользователей по номеру телефона для 2FA
Последние новости
Подгружаем последние новости