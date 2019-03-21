Google представил дудл на основе искусственного интеллекта

На стартовой странице поиска Google сегодня появился интерактивный дудл, посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Это первый дудл, созданный на основе искусственного интеллекта.

Дудл позволит пользователям почувствовать себя композиторами и создать мелодию с помощью технологии машинного обучения, а искусственный интеллект превратит набор нот в мелодию в стиле Баха:

Впервые на главной странице Google — дудл на основе искусственного интеллекта! Он посвящен композитору Иоганну Себастьяну Баху. Переходи на https://t.co/qZ9WXou0gy и создавай свою мелодию, а ИИ гармонизирует мотив в соответствии со стилем немецкого органиста.#GoogleDoodle pic.twitter.com/JcVgwLWoAv

Google РоSSия (@GoogleRussia) March 21, 2019

Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.

Пользователи смогут создавать музыкальные произведения и делиться ими в соцсетях на протяжении двух дней (21 и 22 марта).

Напомним, на прошлой неделе Google отметил тематическим дудлом в виде пикселизированного логотипа Google со старым компьютером в центре 30-е интернета. Анимированный дудл призван был напомнить, как еще совсем недавно загружались файлы при медленном интернет-соединении.


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