Google представил дудл на основе искусственного интеллекта

На стартовой странице поиска Google сегодня появился интерактивный дудл, посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Это первый дудл, созданный на основе искусственного интеллекта.

Дудл позволит пользователям почувствовать себя композиторами и создать мелодию с помощью технологии машинного обучения, а искусственный интеллект превратит набор нот в мелодию в стиле Баха:

Впервые на главной странице Google — дудл на основе искусственного интеллекта! Он посвящен композитору Иоганну Себастьяну Баху. Переходи на https://t.co/qZ9WXou0gy и создавай свою мелодию, а ИИ гармонизирует мотив в соответствии со стилем немецкого органиста. #GoogleDoodle pic.twitter.com/JcVgwLWoAv — Google РоSSия (@GoogleRussia) March 21, 2019

Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.

Пользователи смогут создавать музыкальные произведения и делиться ими в соцсетях на протяжении двух дней (21 и 22 марта).