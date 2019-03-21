Google представил дудл на основе искусственного интеллекта

Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.
Пользователи смогут создавать музыкальные произведения и делиться ими в соцсетях на протяжении двух дней (21 и 22 марта).
Напомним, на прошлой неделе Google отметил тематическим дудлом в виде пикселизированного логотипа Google со старым компьютером в центре 30-е интернета. Анимированный дудл призван был напомнить, как еще совсем недавно загружались файлы при медленном интернет-соединении.
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