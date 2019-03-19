Google против добавления лишнего текста на страницы категорий интернет-магазинов

Сотрудник Google Джон Мюллер (John Mueller) предостерег владельцев сайтов электронной коммерции от добавления ненужного текста на страницы категорий.

По его мнению, добавление лишнего текста на страницу категории может отвлечь внимание пользователя от основного намерения выбора и покупки товаров. Таким образом, это не является улучшением, а наоборот, ухудшает пользовательский опыт.

В ответ на дискуссию, возникшую в Twitter’е об улучшении страниц интернет-магазинов и о том, считается ли добавление большего количества текста улучшением, Мюллер категорично заявил:

«Необходимо четко понимать цель существования той или иной страницы — какую задачу пользователя она должна решать? Если вы добавляете случайную информацию на страницу категории, будет ли она полезна пользователям с «покупательским» намерением? На этом следует сосредоточиться, а не бездумно набирать текст».

Есть способы улучшения страниц категорий интернет-магазинов без добавления лишнего текстового контента. Например, ссылками на главные подкатегории, демонстрирующие трендовые продукты, или предлагающие выбор подходящих аксессуаров. Релевантный нетекстовый контент зачастую лучше всего работает на решение пользовательской задачи.

Напомним, на днях Джон Мюллер ответил на вопрос о том, как обходиться с недействительными URL на сайте. По его словам, такие URL должны возвращать ошибку 404, чтобы Google было понятно, что они не существуют. Ошибки 5хх не передают такой сигнал.


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