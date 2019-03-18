Sistrix: от последнего обновления Google выиграли бывшие «лузеры»

Аналитическая компания Sistrix выяснила , что от последнего обновления основного алгоритма Google выиграли в основном бывшие «лузеры» – те, кто пострадали от предыдущих апдейтов такого рода.

Отчёт компании основан на данных по британским ресурсам. Однако эти выводы перекликаются с информацией, собранной порталом Search Engine Journal по США .

Согласно Sistrix, 75% сайтов, которые улучшили своё ранжирование после недавнего обновления, были теми ресурсами, которые потеряли свои позиции во время предыдущих апдейтов, запущенных в 2018 году.

Поскольку сообщений об улучшении позиций было определённо много, у специалистов отрасли сложилось впечатление, что это обновление было чем-то вроде отката предыдущих апдейтов основного алгоритма. Но это маловероятно.

По мнению Роджера Монти из Search Engine Journal, улучшение позиций по ранее пострадавшим сайтам – это лишь побочный эффект обновления алгоритма ранжирования.

В Sistrix также выяснили, что те сайты, которые являлись «лузерами», теряли в основном позиции по long-tail запросам и падение было не слишком сильным. А это значит, что объёмы трафика, которые были утрачены, были не настолько большими, как если бы речь шла о топовых позициях в поисковой выдаче.

Отчёт Sistrix основан на данных SEO-инструмента Sistrix Toolbox. Со всеми выводами аналитиков можно ознакомиться здесь .