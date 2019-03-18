Sistrix: от последнего обновления Google выиграли бывшие «лузеры»

Аналитическая компания Sistrix выяснила, что от последнего обновления основного алгоритма Google выиграли в основном бывшие «лузеры» – те, кто пострадали от предыдущих апдейтов такого рода.

Отчёт компании основан на данных по британским ресурсам. Однако эти выводы перекликаются с информацией, собранной порталом Search Engine Journal по США.

Согласно Sistrix, 75% сайтов, которые улучшили своё ранжирование после недавнего обновления, были теми ресурсами, которые потеряли свои позиции во время предыдущих апдейтов, запущенных в 2018 году.

Поскольку сообщений об улучшении позиций было определённо много, у специалистов отрасли сложилось впечатление, что это обновление было чем-то вроде отката предыдущих апдейтов основного алгоритма. Но это маловероятно.

По мнению Роджера Монти из Search Engine Journal, улучшение позиций по ранее пострадавшим сайтам – это лишь побочный эффект обновления алгоритма ранжирования.

В Sistrix также выяснили, что те сайты, которые являлись «лузерами», теряли в основном позиции по long-tail запросам и падение было не слишком сильным. А это значит, что объёмы трафика, которые были утрачены, были не настолько большими, как если бы речь шла о топовых позициях в поисковой выдаче.

Отчёт Sistrix основан на данных SEO-инструмента Sistrix Toolbox. Со всеми выводами аналитиков можно ознакомиться здесь.

Напомним, Google приступил к запуску очередного планового обновления основного алгоритма 12 марта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Контрразведка обнаружила роSSийскую ботоферму "Сапфир" в ЛуганскеКонтрразведка обнаружила роSSийскую ботоферму "Сапфир" в Луганске
Google отключит наборы ресурсов в Search Console 28 мартаGoogle отключит наборы ресурсов в Search Console 28 марта
Google отметил 30-летие интернета тематическим дудломGoogle отметил 30-летие интернета тематическим дудлом
Глава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в СШАГлава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в США
В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбойВ работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Блок рекламы


Похожие новости
WhatsApp планирует использовать Google для борьбы с дезинформациейWhatsApp планирует использовать Google для борьбы с дезинформацией
Google: недействительные URL должны возвращать ошибку 404, а не 5xxGoogle: недействительные URL должны возвращать ошибку 404, а не 5xx
Google заявил, что не убирал «углублённые» статьи из выдачиGoogle заявил, что не убирал «углублённые» статьи из выдачи
Ларри Пейдж грозился уйти из Google, если ему не помогут сохранить контроль над компаниейЛарри Пейдж грозился уйти из Google, если ему не помогут сохранить контроль над компанией
Google удалил 2,3 млрд рекламных объявлений в 2018 годуGoogle удалил 2,3 млрд рекламных объявлений в 2018 году
Google сообщил об обновлении основного алгоритмаGoogle сообщил об обновлении основного алгоритма
Google выплатил $105 млн двум топ-менеджерам, обвинённым в домогательствахGoogle выплатил $105 млн двум топ-менеджерам, обвинённым в домогательствах
Товарные объявления Google будут показываться в поиске по картинкамТоварные объявления Google будут показываться в поиске по картинкам
Google запустил инструмент для создания запросов к Google Ads APIGoogle запустил инструмент для создания запросов к Google Ads API
Google отметил 30-летие интернета тематическим дудломGoogle отметил 30-летие интернета тематическим дудлом
Последние новости
Подгружаем последние новости