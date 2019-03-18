WhatsApp планирует использовать Google для борьбы с дезинформацией
WhatsApp работает над новой функцией, призванной остановить распространение дезинформации в сервисе.
Новая опция позволит пользователям проверять легитимность тех изображений, которые они получают через мессенджер. Её работа основана на функции поиска по картинке в Google.
Новая функция была обнаружена в коде приложения. Представитель WhatsApp от комментариев отказался.
Предполагается, что это нововведение позволит пользователям быстр проверять факты и находить больше контекста, связанного с полученными ими изображениями.
Помимо тестирования новой функции, WhatsApp также готовится расширить платёжный сервис WhatsApp Pay, который на данный момент тестируется в Индии, на Великобританию, Бразилию и Мексику.
Напомним, ранее стало известно, что WhatsApp работает над расширенным поиском по чатам.
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