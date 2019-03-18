WhatsApp планирует использовать Google для борьбы с дезинформацией

WhatsApp работает над новой функцией, призванной остановить распространение дезинформации в сервисе.

Новая опция позволит пользователям проверять легитимность тех изображений, которые они получают через мессенджер. Её работа основана на функции поиска по картинке в Google .

Новая функция была обнаружена в коде приложения. Представитель WhatsApp от комментариев отказался.

Предполагается, что это нововведение позволит пользователям быстр проверять факты и находить больше контекста, связанного с полученными ими изображениями.

Помимо тестирования новой функции, WhatsApp также готовится расширить платёжный сервис WhatsApp Pay, который на данный момент тестируется в Индии, на Великобританию, Бразилию и Мексику.

Напомним, ранее стало известно, что WhatsApp работает над расширенным поиском по чатам.