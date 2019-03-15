Google заявил, что не убирал «углублённые» статьи из выдачи

Неделю назад в сети появились сообщения о том, что Google убрал «углублённые» статьи (in-depth articles, IDA) из выдачи. Однако в компании опровергли эту информацию.

Согласно Google, качественный «вечнозелёный» контент по-прежнему выводится в результатах поиска, когда это релевантно запросу пользователя.

Как выяснилось, Google внёс изменение в то, как «углублённые» статьи отображаются в исходном коде страницы выдачи, но оно было небольшим.

При этом фактические данные противоречат этому заявлению.

Так, по данным MozCast, с 6 марта эти результаты полностью отсутствуют в выдаче:

Известный западный SEO-эксперт Гленн Гейб также увидел изменения 6 марта. Кроме того, он заметил, что исчезновение in-depth статей из выдачи привело к проседанию позиций тех сайтов, которые хорошо ранжировались по общим запросам, связанным с сущностями (людьми, компаниями и т.п.).

Here are some examples of sites that dropped heavily on 3/6/19. That's when in-depth articles dropped. These sites ranked very well for very broad terms, typically for entities (companies, people, etc.) Here are 2 examples. There are many more… pic.twitter.com/EBJ8USKibd

— Glenn Gabe (@glenngabe) March 13, 2019

Что на самом деле происходит с этим форматом в Google, пока до конца непонятно.

Напомним, что Google запустил специальный блок «углублённые статьи» в органических результатах поиска в июне 2013 года. В него входили публикации из различных изданий, связанные с тематикой поискового запроса.

Со временем Google изменил оформление IDA в поисковой выдаче, чтобы они визуально не отличались от других результатов. Теперь in-depth articles можно отследить только в исходном коде SERP или по количеству результатов на странице, поскольку они представляют собой 3 статьи, занимающие место 1 результата.




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