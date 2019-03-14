Ларри Пейдж грозился уйти из Google, если ему не помогут сохранить контроль над компанией

В 2011 году сооснователь Google Ларри Пейдж боялся, что может потерять контроль над компанией. В связи с этим он пригрозил уйти из Google, если совет директоров не найдёт способ сохранить его позиции. Об этом стало известно из документов, раскрытых в ходе судебного разбирательства по одному из исков против Google.

В частности, Пейдж беспокоился, что его партнёры Сергей Брин и Эрик Шмидт продадут свои голосующие акции, что ослабит позиции соучредителей.

В конце 2010 года, когда Пейдж готовился занять пост главы Google, основатели компании и совет директоров начали обсуждать план по созданию третьего класса акций, которые должны были помочь Пейджу сохранить контроль над Google, даже если его партнёры продадут свои акции.

В июне 2011 года переговоры всё ещё продолжались, и Пейдж заявил, что уйдёт из совета директоров компании, если этот спор не будет решён в его пользу.

На тот момент у Google было только два типа акций: обычные акции класса А, которыми владели рядовые инвесторы, и голосующие акции класса B (по 10 голосов на бумагу), принадлежавшие Пейджу, Брину и Шмидту. Эти акции давали основателям компании 66% голосов в Google.

Однако по условиям корпоративной структуры Google, если кто-либо из трёх топ-менеджеров продаст свои акции класса B, то их акции будут конвертированы в акции класса А, и соучредители потеряют часть своего контроля над компанией. Их контроль также мог быть ослаблен при выпуске новых акций класса А в рамках сделок по слиянию или поглощению.

В конечном итоге, совет директоров Google одобрил создание акций класса С, которые были распределены в качестве дивидендов между существующими инвесторами. Эти акции не дают права голоса, а это значит, что Google может выпускать их в неограниченном количестве, при этом сохраняя контроль над компанией в руках Пейджа, Брина и Шмидта.

Документы, которые содержат эту информацию и проливают свет на трения между основателями Google, были раскрыты в прошлом году в рамках рассмотрения судебного иска, поданного одним из акционеров компании, который выступал против создания акций класса С.

В иске инвестор утверждал, что Google предоставил своим учредителям дополнительный контроль над компанией за счёт рядовых акционеров, которые ничего за это не получили. Истец также был обеспокоен тем, что новые акции позволяют основателям продавать значительное число акций, но при этом сохранять контроль над компанией.

В рамках урегулирования этого дела в 2013 году Google согласился потребовать от Пейджа, Брина и Шмидта, чтобы при продаже акций класса C они также продавали свои акции класса B. Внесение любых изменений в эту договорённость будет требовать одобрения всего совета директоров компании.

В последние годы Пейдж, Брин и Шмидт отошли от публичной жизни и оперативного управления Google. Тем не менее, согласно последнему годовому отчёту холдинга Alphabet, они по-прежнему сохраняют контроль над компанией, владея 56,5% голосов.


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