Google сообщил об обновлении основного алгоритма

На этой неделе Google выпустил очередное обновление своего основного алгоритма. Об этом сообщил представитель поиска Дэнни Салливан (Danny Sullivan) в Twitter .

This week, we released a broad core algorithm update, as we do several times per year. Our guidance about such updates remains as we’ve covered before. Please see these tweets for more about that: https://t.co/uPlEdSLHoX https://t.co/tmfQkhdjPL — Google SearchLiaison (@searchliaison) March 13, 2019

Запуск апдейта был начат 12 марта.

Что касается рекомендаций для вебмастеров, то они остаются прежними:

«У нас нет другого совета для тех страниц, эффективность которых упала, кроме как сохранять фокус на создании отличного контента. Со временем ваш контент может вырасти относительно других страниц».

Таким образом, если позиции сайта недавно изменились, то это может быть связано с обновлением основного алгоритма, а не нововведениями в работе ресурса.

Напомним, что Google обновляет основной алгоритм несколько раз в год. Последнее обновление такого рода было запущено в августе 2018. Зарубежные вебмастера назвали его «Medic Update», поскольку по предварительным данным апдейт затронул в основном ресурсы из категории «Здоровье».