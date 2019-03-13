Facebook заменит коэффициент релевантности тремя новыми метриками

Facebook сообщил о трёх обновлениях рекламных метрик. Изменения коснутся коэффициента релевантности, расчёта потенциального охвата и неактуальных показателей.

Коэффициент релевантности

В течение следующих нескольких месяцев Facebook заменит показатель релевантности тремя новыми, более точечными метриками релевантности рекламных объявлений.

Диагностика актуальности рекламы будет происходить по трём показателям:

Оценка качества : помогает сравнить отношение к рекламе с объявлениями, нацеленными на ту же аудиторию;

: помогает сравнить отношение к рекламе с объявлениями, нацеленными на ту же аудиторию; Оценка коэффициента вовлеченности : помогает сравнить ожидаемый коэффициент вовлечённости рекламы с объявлениями, нацеленными на ту же аудиторию;

: помогает сравнить ожидаемый коэффициент вовлечённости рекламы с объявлениями, нацеленными на ту же аудиторию; Оценка коэффициента конверсий : помогает сравнить ожидаемый коэффициент конверсий рекламы с объявлениями с тем же желаемым результатом оптимизации и нацеленными на ту же аудиторию.

Facebook начнёт внедрять диагностику актуальности в ближайшие недели и удалять предыдущие метрики, начиная с 30 апреля.

Более подробная информация об этом нововведении доступна в Справочном центре .

Изменения в потенциальном охвате

Ранее потенциальный охват рассчитывался на основе общего числа активных пользователей в месяц в Facebook. Теперь в потенциальный охват будут включаться только те люди, которым показывали рекламу в Facebook в течение последних 30 дней. Так, некоторые люди могли посещать соцсеть, но не видеть рекламу. Например, если они посещали страницы без рекламы.

Удаление неактуальных метрик

С апреля Facebook также удалит 7 рекламных метрик и заменит их более эффективными. Например, появится показатель сохранённых сообщений, чтобы компании могли видеть, сколько людей сохранили их рекламные объявления.

Со списком метрик, которые подлежат удалению, можно ознакомиться здесь .

Напомним, что Facebook работает над новым интерфейсом Ads Manager. Первые скриншоты UI появились в сети в феврале.