Facebook заменит коэффициент релевантности тремя новыми метриками

Ранее потенциальный охват рассчитывался на основе общего числа активных пользователей в месяц в Facebook. Теперь в потенциальный охват будут включаться только те люди, которым показывали рекламу в Facebook в течение последних 30 дней. Так, некоторые люди могли посещать соцсеть, но не видеть рекламу. Например, если они посещали страницы без рекламы.
Удаление неактуальных метрик
С апреля Facebook также удалит 7 рекламных метрик и заменит их более эффективными. Например, появится показатель сохранённых сообщений, чтобы компании могли видеть, сколько людей сохранили их рекламные объявления.
Со списком метрик, которые подлежат удалению, можно ознакомиться здесь.
Напомним, что Facebook работает над новым интерфейсом Ads Manager. Первые скриншоты UI появились в сети в феврале.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.