Facebook заменит коэффициент релевантности тремя новыми метриками

Facebook сообщил о трёх обновлениях рекламных метрик. Изменения коснутся коэффициента релевантности, расчёта потенциального охвата и неактуальных показателей.

Коэффициент релевантности

В течение следующих нескольких месяцев Facebook заменит показатель релевантности тремя новыми, более точечными метриками релевантности рекламных объявлений.  

Диагностика актуальности рекламы будет происходить по трём показателям:

  • Оценка качества: помогает сравнить отношение к рекламе с объявлениями, нацеленными на ту же аудиторию;
  • Оценка коэффициента вовлеченности: помогает сравнить ожидаемый коэффициент вовлечённости рекламы с объявлениями, нацеленными на ту же аудиторию;
  • Оценка коэффициента конверсий: помогает сравнить ожидаемый коэффициент конверсий рекламы с объявлениями с тем же желаемым результатом оптимизации и нацеленными на ту же аудиторию.

Facebook начнёт внедрять диагностику актуальности в ближайшие недели и удалять предыдущие метрики, начиная с 30 апреля.

Более подробная информация об этом нововведении доступна в Справочном центре.

Изменения в потенциальном охвате

Ранее потенциальный охват рассчитывался на основе общего числа активных пользователей в месяц в Facebook. Теперь в потенциальный охват будут включаться только те люди, которым показывали рекламу в Facebook в течение последних 30 дней. Так, некоторые люди могли посещать соцсеть, но не видеть рекламу. Например, если они посещали страницы без рекламы.

Удаление неактуальных метрик

С апреля Facebook также удалит 7 рекламных метрик и заменит их более эффективными. Например, появится показатель сохранённых сообщений, чтобы компании могли видеть, сколько людей сохранили их рекламные объявления.

Со списком метрик, которые подлежат удалению, можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Facebook работает над новым интерфейсом Ads Manager. Первые скриншоты UI появились в сети в феврале.


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