Google выплатил $105 млн двум топ-менеджерам, обвинённым в домогательствах

Google признал , что согласился выплатить $135 млн двум своим бывшим топ-менеджерам, обвинённым в сексуальных домогательствах, – экс-главе команды поиска Амиту Сингхалу и сооснователю Android Энди Рубину.

Эта цифра была замечена в недавнем иске против Google , поданном одним из акционеров компании. Согласно иску, на момент увольнения Энди Рубин получил $90 млн, а Амит Сингхал – $15 млн, хотя изначально речь шла о выплате $45 млн. Таким образом, общая сумма выплат составила $105 млн – на $30 млн меньше той суммы, которую компания изначально одобрила.

Информация о том, что Энди Рубин получил $90 млн выходного пособия, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, впервые появилась в статье The New York Times в октябре. После выхода этого материала в офисах Google по всему миру прошли массовые протесты против дискриминации и отношения компании к харрасменту.

Согласно иску, сумма в $135 млн была одобрена комитетом Google по лидерству и компенсациям, в который входят Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт. Именно они, по мнению истца, способствовали выплате компенсаций Рубину и Сингхалу.

В Google в свою очередь отметили, что с тех пор в компании многое изменилось:

«В последние годы мы внесли много изменений в рабочие процессы и заняли более жёсткую позицию по отношению к неподобающему поведению со стороны тех людей, которые занимают управленческие позиции».