Товарные объявления Google будут показываться в поиске по картинкам

Google Картинки стали местом размещения по умолчанию для товарных объявлений. Об этом Google Ads сообщил рекламодателям в письме, разосланном в конце прошлой недели.

Ранее поиск по картинкам являлся частью сети поисковых партнёров. Теперь это собственная поисковая сеть Google .

В результате этого изменения товарные объявления Google Ads начнут показываться в Google Картинках.

Это изменение автоматическое. Никаких правок в кампании в связи с этим рекламодателям вносить не нужно.

«Если ваши кампании на данный момент не подключены к сети поисковых партнёров – ваши объявления начнут показываться в Google Картинках и в результате вы можете увидеть повышение трафика на 3-10% при более низкой цене за клик и сопоставляемых показателях конверсии», — отметили в компании.

При этом трафик из сети поисковых партнёров может сократиться.