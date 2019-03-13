Товарные объявления Google будут показываться в поиске по картинкам
Google Картинки стали местом размещения по умолчанию для товарных объявлений. Об этом Google Ads
Ранее поиск по картинкам являлся частью сети поисковых партнёров. Теперь это собственная поисковая сеть Google.
В результате этого изменения товарные объявления Google Ads начнут показываться в Google Картинках.
Это изменение автоматическое. Никаких правок в кампании в связи с этим рекламодателям вносить не нужно.
«Если ваши кампании на данный момент не подключены к сети поисковых партнёров – ваши объявления начнут показываться в Google Картинках и в результате вы можете увидеть повышение трафика на 3-10% при более низкой цене за клик и сопоставляемых показателях конверсии», — отметили в компании.
При этом трафик из сети поисковых партнёров может сократиться.
Напомним, что ранее в этом месяце Google объявил о запуске двух форматов товарных объявлений в поиске по картинкам – Shoppable ads и Showcase Shopping ads.
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Internet и сети
13.03.2019 10:42