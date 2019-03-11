Google добавил новые функции в поиск по отелям и авиабилетам

В преддверии сезона отпусков Google добавил ряд новых функций в поиск по отелям и авиабилетам. Нововведения призваны помочь пользователям найти самые лучшие ценовые предложения и сэкономить.

Функция Price Insights в Google Авиабилетах

Google запустил функцию Price Insights, которая позволяет найти билеты по самым низким тарифам с помощью статистического анализа истории цен, для большинства маршрутов. Ранее эта статистика была доступна только при поиске билетов на праздничные даты.

Price Insights также подскажет, можно ли ожидать снижения текущей цены или же она может вырасти в будущем.

Поиск билетов в рамках заданного бюджета

Теперь пользователи смогут находить все возможные варианты, доступные в рамках заданной суммы. Для этого нужно будет использовать бегунок, позволяющий выбрать пороговую цену, в верхней части экрана.

Эта функция работает только на десктопах.

Новый фильтр в поиске по отелям

Благодаря новому фильтру «Deals» в поиске по отелям пользователи смогут видеть те гостиницы, цены на которые значительно ниже, чем обычно. Новая функция работает на базе машинного обучения.

Напомним, что функция Price Insights появилась в поиске по авиабилетам в августе. В том же месяце похожая функция была запущена в поиске по отелям.




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