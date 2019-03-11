Google ответил на частые вопросы по датам на веб-страницах

Google ответил на частые вопросы касательно дат на веб-страницах и поделился лучшими практиками, следуя которым можно повысить точность этих данных в результатах поиска.

Как определяются даты

Google показывает дату в результатах поиска в том случае, если автоматические системы посчитают, что это будет релевантным для пользователя. Например, если пользователя интересует новостной контент.

Поисковик определяет дату, используя ряд факторов, включая даты, указанные непосредственно на странице и в разметке структурированных данных.

Как указать дату на странице

Чтобы Google «подхватил» правильную дату, владельцам сайтов следует:

Чётко указывать дату на странице – так, чтобы она была хорошо видна.

– так, чтобы она была хорошо видна. Использовать разметку структурированных данных. Например, схемы datePublished и dateModified. При этом важно убедиться, что для дат в разметке используется формат ISO 8601.

Google News

Google Новости требуют, чтобы на странице были указаны и дата, и время публикации или обновления контента. Одной лишь разметки в данном случае недостаточно. Разметку рекомендуется использовать в дополнение к дате и времени, указанным на странице.

Дата должна отображаться между заголовком и текстом статьи.

Если статья подверглась существенным изменениям, следует обновить дату и время публикации. При этом искусственно «освежать» историю без добавления значимой информации, не следует. Также не рекомендуется создавать статьи, которые практически не отличаются от предыдущей версии, ранее опубликованной на сайте.

Лучшие практики

Обновляйте дату при обновлении страницы . При желании можно указать как дату первичной публикации, так и дату обновления.

. При желании можно указать как дату первичной публикации, так и дату обновления. Используйте правильный часовой пояс . При указании времени убедитесь, что вы используете корректный часовой пояс.

. При указании времени убедитесь, что вы используете корректный часовой пояс. Будьте последовательными . Даты, указанные на странице и в разметке, должны совпадать.

. Даты, указанные на странице и в разметке, должны совпадать. Не используйте будущие даты или даты тех событий, о которых говорится на странице . Всегда указывайте дату публикации или обновления самой страницы.

. Всегда указывайте дату публикации или обновления самой страницы. Следуйте рекомендациям Google в отношении структурированных данных . Хотя Google не гарантирует, что указанные в разметке данные будут использованы, следуя рекомендациям вы сможете сделать их читаемыми для алгоритмов.

. Хотя не гарантирует, что указанные в разметке данные будут использованы, следуя вы сможете сделать их читаемыми для алгоритмов. Минимизируйте другие даты на странице. Если вы заметили, что Google «подхватывает» неправильные даты, посмотрите, не содержатся ли на странице те даты, которые должны быть указаны рядом с похожими статьями.