Facebook подал в суд на двух украинских разработчиков за незаконный сбор данных
Facebook подал
Ответчики – Глеб Случевский и Андрей Горбачов – проживают в Киеве и работают в компании Web Sun Group.
Согласно иску, разработчики запустили минимум 4 приложения с викторинами на разные темы — «Supertest», «FQuiz», «Megatest» и «Pechenka».
Эти приложения были ориентированы на русскоязычную и украиноязычную аудитории. Они рекламировались и распространялись в Facebook, но размещались на сторонних сайтах, таких как megatest.online, supertest.name, testsuper.su, testsuper.net, fquiz.com и funnytest.pro.
После того, как пользователи оказывались на этих сайтах, им предлагалось включить оповещения в своих браузерах, чтобы разработчики могли предлагать им установку различных расширений. Эти расширения в свою очередь содержали вредоносный код, который собирал данные из профилей пользователей и внедрял рекламу в их ленту.
Плагины продвигались, как минимум, в трёх официальных магазинах для браузеров и направляли пользователей на подконтрольные злоумышленникам серверы, расположенные в Нидерландах.
Данную схему злоумышленники использовали с 2016 по 2018 год. За это время расширения были установлены более 63 000 раз.
Facebook просит суд запретить разработчикам создавать приложения, ориентированные на пользователей соцсети. Компания также требует, чтобы они компенсировали те средства, которые были потрачены на расследование данного инцидента, и возместили деньги, заработанные посредством этой схемы.
Напомним, что в начале марта Facebook подал в суд на четыре компании и трёх человек в Китае, которые занимались продажей фейковых аккаунтов, лайков и подписчиков в соцсети и Instagram.
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11.03.2019 09:49