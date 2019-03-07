Технология Google Duplex уже работает в 43 штатах США

Технология Google Duplex, которая позволяет голосовому помощнику Assistant совершать звонки от имени пользователя и бронировать столики в кафе и ресторанах, уже работает в 43 штатах США .

Расширение охвата стало возможным за счёт запуска технологии на большем количестве смартфонов Google Pixel. Ранее она работала только в нескольких городах.

Стоит отметить, что Assistant может не только звонить в кафе, но и бронировать столики онлайн. После оформления брони голосовой помощник отправляет пользователю push-оповещение, email-сообщение и приглашение через Календарь с более подробной информацией.

В ближайшие недели Google планирует расширить эту функциональность на большее число iOS- и Android-устройств.