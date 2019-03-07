Google Play позволил создавать бонусные товары для платы за просмотр рекламы

Google Play объявил о запуске бонусных товаров, доступных в режиме открытой беты для Android-разработчиков в Play Console.

Запуск бонусных товаров призван разнообразить стратегии монетизации разработчиков. Теперь они смогут вознаграждать пользователей за просмотр рекламы виртуальными товарами или игровой валютой. Предполагается, что в результате у пользователей будет меньше причин для пропуска рекламы.

Чтобы добавить бонусный товар, нужно перейти в раздел «Контент для продажи» в Play Console. После создания такой товар станет доступным на устройствах с последней версией Google Play Маркета.

Чтобы предлагать бонусные продукты, необходимо зарегистрироваться, приняв условия использования рекламы, и настроить новый аккаунт продавца для рекламы.