Google Play позволил создавать бонусные товары для платы за просмотр рекламы
Google Play
Запуск бонусных товаров призван разнообразить стратегии монетизации разработчиков. Теперь они смогут вознаграждать пользователей за просмотр рекламы виртуальными товарами или игровой валютой. Предполагается, что в результате у пользователей будет меньше причин для пропуска рекламы.
Чтобы добавить бонусный товар, нужно перейти в раздел «Контент для продажи» в Play Console. После создания такой товар станет доступным на устройствах с последней версией Google Play Маркета.
Чтобы предлагать бонусные продукты, необходимо зарегистрироваться, приняв условия использования рекламы, и настроить новый аккаунт продавца для рекламы.
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Internet и сети
07.03.2019 16:24