Facebook не будет хранить данные в тех странах, где нарушаются права человека

Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о своём видении будущего соцсети как платформы, для которой одной из главных ценностей является конфиденциальность.

По его словам, в Facebook приняли решение не строить дата-центры и не хранить информацию в тех странах, где не соблюдаются права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. При этом компания осознаёт тот факт, что это решение может привести к блокировке соцсети в отдельных странах. Но в Facebook готовы к этому компромиссу.

Для защиты конфиденциальности пользователей Facebook планирует внедрить ent-to-end шифрование для всех сообщений и звонков. По мнению Цукерберга, в мире, где постоянно появляются новые угрозы кибербезопасности, пользователям нужна дополнительная защита.

Кроме того, в ближайшие годы ожидается, что Messenger и WhatsApp станут основными способами общения людей в сети Facebook. Поэтому компания сосредоточится на том, чтобы сделать эти приложения более быстрыми, простыми, приватными и защищёнными, включая сквозное шифрование.

Цукерберг также считает, что лучший способ защить данные – это не хранить их. WhatsApp уже не хранит ключи шифрования, а в будущем на такую же модель будут переведены и другие сервисы Facebook.

Напомним, ранее Марк Цукерберг заявил, что видит своей задачей на 2019 год публичные дискуссии о будущем технологий.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Китаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетомКитаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетом
Аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователейАудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей
В Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаровВ Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаров
YouTube отключит комментарии к большинству видео с детьмиYouTube отключит комментарии к большинству видео с детьми
Google: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетомGoogle: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетом
Блок рекламы


Похожие новости
Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей FacebookЦукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook
Facebook позволяет искать пользователей по номеру телефона для 2FAFacebook позволяет искать пользователей по номеру телефона для 2FA
Facebook начал борьбу с компаниями, торгующими лайками, подписчиками и аккаунтамиFacebook начал борьбу с компаниями, торгующими лайками, подписчиками и аккаунтами
Аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователейАудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей
Facebook запустил мероприятия в Stories по всему мируFacebook запустил мероприятия в Stories по всему миру
Facebook тестирует новый интерфейс Ads ManagerFacebook тестирует новый интерфейс Ads Manager
Facebook запустил премиум-программу для покупки видеорекламыFacebook запустил премиум-программу для покупки видеорекламы
Facebook введет возможность очистки истории авторизаций в других приложенияхFacebook введет возможность очистки истории авторизаций в других приложениях
Торговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и FacebookТорговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и Facebook
Facebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контентаFacebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контента
Последние новости
Подгружаем последние новости