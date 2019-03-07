Facebook не будет хранить данные в тех странах, где нарушаются права человека

Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о своём видении будущего соцсети как платформы, для которой одной из главных ценностей является конфиденциальность.

По его словам, в Facebook приняли решение не строить дата-центры и не хранить информацию в тех странах, где не соблюдаются права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. При этом компания осознаёт тот факт, что это решение может привести к блокировке соцсети в отдельных странах. Но в Facebook готовы к этому компромиссу.

Для защиты конфиденциальности пользователей Facebook планирует внедрить ent-to-end шифрование для всех сообщений и звонков. По мнению Цукерберга, в мире, где постоянно появляются новые угрозы кибербезопасности, пользователям нужна дополнительная защита.

Кроме того, в ближайшие годы ожидается, что Messenger и WhatsApp станут основными способами общения людей в сети Facebook. Поэтому компания сосредоточится на том, чтобы сделать эти приложения более быстрыми, простыми, приватными и защищёнными, включая сквозное шифрование.

Цукерберг также считает, что лучший способ защить данные – это не хранить их. WhatsApp уже не хранит ключи шифрования, а в будущем на такую же модель будут переведены и другие сервисы Facebook.

Напомним, ранее Марк Цукерберг заявил, что видит своей задачей на 2019 год публичные дискуссии о будущем технологий.