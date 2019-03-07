?Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook

Работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания намерена сосредоточиться на развитии функций, позволяющих обмениваться зашифрованными сообщениями, чтобы обеспечить защиту личных данных пользователей.

Об этом сообщает Би-би-си.

В своем блоге, посвященном планам развития соцсети и других приложений, Цукерберг сообщил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться в течение 2019 года. Он также рассказал, что компания планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах, в том числе в мессенджере Facebook, в WhatsApp и в Instagram.

"Facebook и Instagram помогли людям наладить общение с друзьями и сообществами по интересам в цифровом аналоге городской площади. Но люди все чаще хотят общаться более приватно в цифровом аналоге гостиной", - отметил Цукерберг. Он признал, что у Facebook не идеальная репутация в плане защиты личных данных, имея в виду случаи утечки данных пользователей, которые привели к серии скандалов.

Глава Facebook также сообщил, что компания не планирует строить дата-центры в странах, где нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов в этих странах.

"Людям следует ожидать, что мы с целью защиты данных не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления", - пояснил Цукерберг.

"Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах. Мы готовы к этому", - добавил он.

Напомним, Facebook введет в этом году возможность очистки истории авторизаций в других приложениях и на сторонних сайтах.