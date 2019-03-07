Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook

Работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась.

?Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания намерена сосредоточиться на развитии функций, позволяющих обмениваться зашифрованными сообщениями, чтобы обеспечить защиту личных данных пользователей.

Об этом сообщает Би-би-си.

В своем блоге, посвященном планам развития соцсети и других приложений, Цукерберг сообщил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться в течение 2019 года. Он также рассказал, что компания планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах, в том числе в мессенджере Facebook, в WhatsApp и в Instagram.

"Facebook и Instagram помогли людям наладить общение с друзьями и сообществами по интересам в цифровом аналоге городской площади. Но люди все чаще хотят общаться более приватно в цифровом аналоге гостиной", - отметил Цукерберг. Он признал, что у Facebook не идеальная репутация в плане защиты личных данных, имея в виду случаи утечки данных пользователей, которые привели к серии скандалов.

Глава Facebook также сообщил, что компания не планирует строить дата-центры в странах, где нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов в этих странах.

"Людям следует ожидать, что мы с целью защиты данных не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления", - пояснил Цукерберг.

"Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах. Мы готовы к этому", - добавил он.

Напомним, Facebook введет в этом году возможность очистки истории авторизаций в других приложениях и на сторонних сайтах.


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