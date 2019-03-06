В Instagram появился рекламный формат для брендированного контента

Instagram разработал новый рекламный формат, предназначенный для брендированного контента – Branded content ads. Компания рассказала о новом продукте на бизнес-завтраке для предпринимателей и инфлюенсеров во вторник.

Этот формат пригодится тем брендам, которые сотрудничают с популярными блогерами с целью создания брендированного контента. До недавних пор охват такого контента был ограничен аудиторией инфлюенсера. Теперь, с помощью Branded content ads, рекламодатели смогут продвигать эти посты так же, как и любые другие рекламные объявления.

Instagram тестирует новый формат с прошлого года. Когда он станет доступен всем рекламодателям, в компании не уточнили.

Напомним, что в 2017 году Instagram запустил метки для спонсированных постов.