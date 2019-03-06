Google представил новые форматы рекламы в поиске по картинкам
На конференции Shoptalk Google
Shoppable ads
Этот формат позволяет ритейлерам выделить несколько товаров, доступных для покупки, в одном объявлении в результатах поиска по картинкам.
В настоящее время Google тестирует новый формат с отдельными ритейлерами на небольшом проценте трафика. Shoppable ads показываются по широким запросам, таким как «идеи для домашнего офиса», «абстрактное искусство» и «дизайн плитки для ванной».
Например, пользователь ищет идеи для домашнего офиса. Он заходит в поиск Google по картинкам, чтобы просмотреть возможные варианты. В результатах поиска он видит фото интерьера с ярлыком в виде ценника в правом нижнем углу. Наведя курсор на ярлык, пользователь сможет узнать о доступных для покупки товарах – над ними появятся всплывающие сообщения с названием, ценой, нюансами доставки и другой информацией.
В ближайшие месяцы Google запустит этот формат по более широкому ряду категорий и сделает его доступным для большего числа ритейлеров.
Showcase Shopping ads
Ещё одним нововведением стал запуск товарных объявлений формата «Витрина» в результатах поиска по картинках.
Напомним, что Google анонсировал запуск Shoppable ads в сентябре. А в прошлом месяце компания расширила функциональность Merchant Center. Теперь товарные фиды, загруженные в сервис, могут использоваться для показа информации о товарах в основном поиске и поиске по картинках – на бесплатной основе. Пока это обновление запущено только в США.
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