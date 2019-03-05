Google предложил внести изменения в директиву об авторском праве в ЕС

Главный юрисконсульт Google Кент Уокер (Kent Walker) выдвинул ряд замечаний к директиве об авторском праве в цифровую эпоху, которая должна быть ратифицирована Европарламентом и странами-участницами ЕС в ближайшие месяцы.

В целом Уокер охарактеризовал разрабатываемую реформу авторского права в ЕС как «шаг вперёд, два шага назад». Юрист отметил важность этой инициативы, но при этом раскритиковал статьи 11 и 13, которые уже не раз подвергались замечаниям со стороны интернет-компаний и общественных организаций.

Так, статья 11 требует, чтобы поисковые системы и новостные агрегаторы производили лицензионные выплаты за показ фрагментов контента на своих сайтах.

Статья 13 в свою очередь требует от онлайн-платформ, таких как YouTube и Facebook, отслеживать загрузки контента и фильтровать потенциально нарушающие авторское право материалы перед тем как они будут опубликованы, что вызывает опасения в отношении возможностей для цензуры и избыточной фильтрации контента.

По мнению Уокера, статья 13 создаёт «пространные и непроверенные требования», которые могут привести к тому, что онлайн-сервисы будут чрезмерно блокировать контент, чтобы ограничить правовые риски. Он считает, что формулировки этой статьи должны быть более чёткими, чтобы уменьшить правовую неопределённость в отношении того, каким образом правообладатели должны сотрудничать с платформами для идентификации своего контента.

Что касается статьи 11, то Уокер отметил как положительные те изменения, которые были приняты во время последнего обсуждения, и одобрил предоставление издателям права на выдачу бесплатных лицензий для поисковиков и агрегаторов.

При этом он отметил, что в статье не уточняется, какой объём контента можно показывать в результатах поиска, и эта неопределённость может привести к тому, что поисковые системы будут максимально сокращать эти фрагменты, чтобы избежать нарушений.

Уокер попросил Европарламент принять эти замечания в рассмотрение перед финальным голосованием и последующим введением в действие новых правил. Он также дал понять, что если правок не будет, то Google придётся внести значительные изменения в органические результаты поиска в Европе.