Google выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинам

Чтобы обеспечить равенство в оплате среди мужчин и женщин, а также представителей меньшинств, Google ежегодно проверяет свои практики. В этом году результаты внутреннего исследования показали , что за одну и ту же работу по разработке ПО компания больше недоплачивает мужчинам, чем женщинам.

В 2018 году Google включил в анализ 91% сотрудников компании. Это самый высокий показатель за всё время проведения таких исследований.

Согласно отчёту, в минувшем году Google выплатил 10 677 сотрудникам дополнительно $9,7 млн, чтобы компенсировать разрыв в оплате. В 2017 году объём таких выплат был намного меньшим – около $270 тыс. для 228 человек. Какой процент из них составляли мужчины, в компании не уточнили.

По данным за 2018 год, почти половина так называемого «корректирующего фонда» была потрачена на расхождения в оплате старых и новых сотрудников. На покрытие этого разрыва приходилось 49% выделенных средств.

Напомним, что несколько месяцев назад The New York Times опубликовал материал о том, что Google выплатил $90 млн компенсации бывшему руководителю Android-подразделения Энди Рубину (Andy Rubin), уволенному в связи с обвинениями в домогательствах.

Выход статьи NYT привёл к массовым протестам среди сотрудников Google , которые требовали от руководства компании изменить своё отношение к харрасменту и дискриминации.