Google игнорирует спам в CSS

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что Google игнорирует спамные ключевые слова в файлах CSS.
«Вы правы, мы их игнорируем», — ответил Мюллер на вопрос одного из пользователей. И добавил: «Используйте идентификаторы и имена классов, как хотите. (Я почти уверен, что это никогда не оказывало никакого влияния на любую поисковую систему)».
Correct — we ignore that. Use IDs & class names however you want. (I'm pretty sure this never had any effect on any search engine.)
Напомним, ранее сообщалось, что Googlebot не может сканировать пользовательские CSS-свойства. Возможно, отношение к спаму в CSS также связано с этими ограничениями или же Google просто решил игнорировать такой спам.
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