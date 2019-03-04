Google игнорирует спам в CSS

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что Google игнорирует спамные ключевые слова в файлах CSS.

«Вы правы, мы их игнорируем», — ответил Мюллер на вопрос одного из пользователей. И добавил: «Используйте идентификаторы и имена классов, как хотите. (Я почти уверен, что это никогда не оказывало никакого влияния на любую поисковую систему)».

Correct — we ignore that. Use IDs & class names however you want. (I'm pretty sure this never had any effect on any search engine.)

— ? John ? (@JohnMu) March 2, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Googlebot не может сканировать пользовательские CSS-свойства. Возможно, отношение к спаму в CSS также связано с этими ограничениями или же Google просто решил игнорировать такой спам.


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