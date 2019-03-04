Facebook позволяет искать пользователей по номеру телефона для 2FA

На днях выяснилось , что Facebook позволяет искать пользователей по номеру телефона, который они привязали к аккаунту для двухфакторной аутентификации (2FA).

В настройках аккаунта для пункта «Кто может вас найти с помощью указанного вами номера телефона?» по умолчанию выбран ответ «Все». А это значит, что найти пользователя может кто угодно, если он не обновит настройки.

На этот нюанс обратил внимание пользователь Twitter Джереми Бердж (Jeremy Burge):

For years Facebook claimed the adding a phone number for 2FA was only for security. Now it can be searched and there's no way to disable that. pic.twitter.com/zpYhuwADMS — Jeremy Burge ?? (@jeremyburge) March 1, 2019

Он также сообщил, что через несколько дней после того, как он указал свой номер телефона в Facebook, на его страницу в Instagram пришло сообщение: «Это ваш номер?». Получается, что Facebook синхронизует свои данные с Instagram:

Facebook is now looking to sync all your info between services. Why?Data regulation.Delete a Facebook or WhatsApp account after this integration and they'll keep your data, claiming it's used or needed for Instagram. The trend line couldn't be clearer. https://t.co/Jdo42tRtcy pic.twitter.com/Q6vibJo3x9 — Jeremy Burge ?? (@jeremyburge) March 1, 2019

В комментарии TechCrunch представитель Facebook заявил, что возможность поиска по номеру телефона – это не новая функция, а сделано это было для того, чтобы пользователям было проще находить тех людей, которые пока не являются их друзьями.

Напомним, в сентябре стало известно, что Facebook может использовать телефонные номера для 2FA в рекламных целях – для таргетинга.