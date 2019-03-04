Instagram тестирует автоматические профили для местных компаний

Профиль формируется автоматически, при этом у владельца бизнеса есть возможность подтвердить права на него и внести изменения.
На этих страницах указан адрес компании, часы работы, контактная информация, а также ссылка на сайт и профиль в Instagram.
Бизнес-профили появляются при поиске определённых мест — после нажатия на кнопку «View information».
Новые профили пока видят не все пользователи. Похоже, что это экспериментальная функция, запущенная в ограниченном масштабе.
В Instagram пока не прокомментировали эту информацию.
Иван Земляной – руководитель группы таргетированной рекламы ArrowMedia (Kokoc Group):
«Тестирование автоматического создания профилей для местных компаний говорит о том, что Instagram постоянно находится в поиске новых форматов для развития рекламы.
На мой взгляд, инструмент сможет подогреть интерес к соцсети как со стороны пользователей, так и со стороны рекламодателей. Потребителям Instagram позволит подробно ознакомиться с продуктами или услугами локальных компаний. А местный бизнес, который ещё не представлен в соцсети, получит возможность попробовать площадку как канал продвижения. Скорее всего, в дальнейшем Instagram предложит таким рекламодателям платные премиум-размещения, как в поиске по местам, так и в традиционных плейсментах».
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