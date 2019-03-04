Instagram тестирует автоматические профили для местных компаний

Instagram тестирует новые бизнес-профили для местных компаний, напоминающие панели выдачи Сети знаний в поиске Google. Нововведение заметили англоязычные пользователи.

Brand & local marketers ? @Instagram rolls out in-app local business profile pages (address, hours, contact, website) with ability to claim and update profile. Get on this! pic.twitter.com/NDwgGk14fH

— Raj Nijjer ? (@RajNijjer) March 2, 2019

Профиль формируется автоматически, при этом у владельца бизнеса есть возможность подтвердить права на него и внести изменения.

На этих страницах указан адрес компании, часы работы, контактная информация, а также ссылка на сайт и профиль в Instagram.

Бизнес-профили появляются при поиске определённых мест — после нажатия на кнопку «View information».

Новые профили пока видят не все пользователи. Похоже, что это экспериментальная функция, запущенная в ограниченном масштабе.

В Instagram пока не прокомментировали эту информацию.

Иван Земляной – руководитель группы таргетированной рекламы ArrowMedia (Kokoc Group):

«Тестирование автоматического создания профилей для местных компаний говорит о том, что Instagram постоянно находится в поиске новых форматов для развития рекламы.

На мой взгляд, инструмент сможет подогреть интерес к соцсети как со стороны пользователей, так и со стороны рекламодателей. Потребителям Instagram позволит подробно ознакомиться с продуктами или услугами локальных компаний. А местный бизнес, который ещё не представлен в соцсети, получит возможность попробовать площадку как канал продвижения. Скорее всего, в дальнейшем Instagram предложит таким рекламодателям платные премиум-размещения, как в поиске по местам, так и в традиционных плейсментах».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Китаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетомКитаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетом
Аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователейАудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей
Facebook разблокировал страницы, связанные с пропагандистским каналом Russia Today
Google Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефонаGoogle Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефона
Facebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контентаFacebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контента
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook тестирует новый интерфейс Ads ManagerFacebook тестирует новый интерфейс Ads Manager
Facebook тестирует отдельную папку для сообщений от компаний в MessengerFacebook тестирует отдельную папку для сообщений от компаний в Messenger
Google Ads тестирует крупные графические поисковые объявления в новых вертикаляхGoogle Ads тестирует крупные графические поисковые объявления в новых вертикалях
Twitter тестирует новый способ просмотра профилейTwitter тестирует новый способ просмотра профилей
Сбой в Instagram лишил блогеров и брендов тысяч подписчиковСбой в Instagram лишил блогеров и брендов тысяч подписчиков
Google тестирует рекламу в результатах поиска AssistantGoogle тестирует рекламу в результатах поиска Assistant
Instagram тестирует сообщения в веб-версии сервисаInstagram тестирует сообщения в веб-версии сервиса
Google тестирует новый формат блока с видео в мобильной выдачеGoogle тестирует новый формат блока с видео в мобильной выдаче
Google тестирует фильтры для блока с картинками в результатах поискаGoogle тестирует фильтры для блока с картинками в результатах поиска
Google тестирует расширенные результаты для мероприятий на десктопахGoogle тестирует расширенные результаты для мероприятий на десктопах
Последние новости
Подгружаем последние новости