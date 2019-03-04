Instagram тестирует автоматические профили для местных компаний

Instagram тестирует новые бизнес-профили для местных компаний, напоминающие панели выдачи Сети знаний в поиске Google . Нововведение заметили англоязычные пользователи.

Brand & local marketers ? @Instagram rolls out in-app local business profile pages (address, hours, contact, website) with ability to claim and update profile. Get on this! pic.twitter.com/NDwgGk14fH — Raj Nijjer ? (@RajNijjer) March 2, 2019

Профиль формируется автоматически, при этом у владельца бизнеса есть возможность подтвердить права на него и внести изменения.

На этих страницах указан адрес компании, часы работы, контактная информация, а также ссылка на сайт и профиль в Instagram.

Бизнес-профили появляются при поиске определённых мест — после нажатия на кнопку «View information».

Новые профили пока видят не все пользователи. Похоже, что это экспериментальная функция, запущенная в ограниченном масштабе.

В Instagram пока не прокомментировали эту информацию.

Иван Земляной – руководитель группы таргетированной рекламы ArrowMedia (Kokoc Group):

«Тестирование автоматического создания профилей для местных компаний говорит о том, что Instagram постоянно находится в поиске новых форматов для развития рекламы.

На мой взгляд, инструмент сможет подогреть интерес к соцсети как со стороны пользователей, так и со стороны рекламодателей. Потребителям Instagram позволит подробно ознакомиться с продуктами или услугами локальных компаний. А местный бизнес, который ещё не представлен в соцсети, получит возможность попробовать площадку как канал продвижения. Скорее всего, в дальнейшем Instagram предложит таким рекламодателям платные премиум-размещения, как в поиске по местам, так и в традиционных плейсментах».