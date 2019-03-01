Баг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программы
В работе сайта
Инженеры Google в курсе этой проблемы и уже работают над её решением. Последнее сообщение от представителя компании было опубликовано два дня назад. В нём
В каких странах, помимо Ирландии, проявилась эта ошибка, неизвестно.
Напомним, что в рамках программы Google Ad Grants некоммерческие организации
В 2017 году Google обновил правила программы. Одним из самых крупных изменений стало требование поддерживать показатель кликабельности на уровне 5%.
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