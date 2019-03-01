Баг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программы

В работе сайта Google Ad Grants обнаружен баг. В частности, при попытке принять условия программы появляется сообщение о том, что у пользователя нет прав на это действие, а кнопка «Принять» неактивна и не работает.

Инженеры Google в курсе этой проблемы и уже работают над её решением. Последнее сообщение от представителя компании было опубликовано два дня назад. В нём говорится, что процесс затягивается, потому что причину проблемы найти пока не удалось.

В каких странах, помимо Ирландии, проявилась эта ошибка, неизвестно.

Напомним, что в рамках программы Google Ad Grants некоммерческие организации могут получить грант в размере $10 000 в месяц на показ объявлений в Google Поиске.

В 2017 году Google обновил правила программы. Одним из самых крупных изменений стало требование поддерживать показатель кликабельности на уровне 5%.




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