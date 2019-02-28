Facebook тестирует новый интерфейс Ads Manager

На прошлой неделе в сети начали появляться сообщения о том, что Facebook работает над новой версией Ads Manager.
Главе агентства AKvertise Аквиль Дефазио (Akvile DeFazio) удалось взглянуть на новый интерфейс в четверг. В итоге тестовую версию она сравнила с Reddit, поскольку текущие вкладки в верхнем меню навигации будут заменены на выпадающие меню.
Wrapped up a call with our Facebook rep and got a peek at the upcoming new Ads Manager interface. Anyone have it yet? Bye=bye top tabs and hello Reddit style drop downs. #fbadschat
На скриншотах видно, что новая версия Ads Manager будет более интуитивно понятной для тех рекламодателей, которые используют другие платформы, такие как Google Ads. Предполагается, что в итоге им станет проще работать с сервисом.
Когда рекламодатели смогут опробовать новый интерфейс, пока неизвестно.
Представитель Facebook в ответ на запрос о комментарии ограничился стандартной фразой:
«Мы всегда тестируем новые способы улучшить наш интерфейс, но нам нечего объявить на данный момент».
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