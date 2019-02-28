Facebook тестирует новый интерфейс Ads Manager

На прошлой неделе в сети начали появляться сообщения о том, что Facebook работает над новой версией Ads Manager.

Главе агентства AKvertise Аквиль Дефазио (Akvile DeFazio) удалось взглянуть на новый интерфейс в четверг. В итоге тестовую версию она сравнила с Reddit, поскольку текущие вкладки в верхнем меню навигации будут заменены на выпадающие меню.

Wrapped up a call with our Facebook rep and got a peek at the upcoming new Ads Manager interface. Anyone have it yet? Bye=bye top tabs and hello Reddit style drop downs. #fbadschat — Akvile DeFazio (@AkvileDeFazio) February 21, 2019

Днём позже глава агентства Take Some Risk Дуэйн Браун (Duane Brown) опубликовал скриншоты нового интерфейса в Twitter . По его словам, обновлённый UI на данный момент проходит внутреннее тестирование.

NEW FB AD MANAGER INTERFACE #PPCChat #FBAdsChat Got my mole inside to preview the new Facebook Ads Manager. The smart @AkvileDeFazio was right about it being a mix of Reddit / Google Ads…ect. Still in beta internally. No ETA on us getting it but asked if I can beta. pic.twitter.com/zhi2ta1q19 — Duane Brown ?? (@duanebrown) February 22, 2019

На скриншотах видно, что новая версия Ads Manager будет более интуитивно понятной для тех рекламодателей, которые используют другие платформы, такие как Google Ads. Предполагается, что в итоге им станет проще работать с сервисом.

Когда рекламодатели смогут опробовать новый интерфейс, пока неизвестно.

Представитель Facebook в ответ на запрос о комментарии ограничился стандартной фразой:

«Мы всегда тестируем новые способы улучшить наш интерфейс, но нам нечего объявить на данный момент».