Google Мой бизнес ввёл новую процедуру для подачи сообщений о мошенниках

Google разработал новое решение для отправки сообщений о мошеннической деятельности, связанной с Google Мой бизнес и Картами.

Теперь, чтобы подать жалобу, пользователи должны заполнить специальную форму . При желании можно также загрузить таблицу, чтобы сообщить о нескольких филиалах одновременно. Новая форма пока запущена только на английском языке.

Жалобы, подаваемые таким способом, будут проверяться в соответствии с правилами Google для компаний, которые хотят быть представленными в Google Maps.

В связи с запуском формы Google также принял решение закрыть доску, посвящённую мошенничеству и спаму, на форуме Google My Business.

Ранее все жалобы, связанные с такого рода вопросами, принимались через форум.

Эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс попросила Google предоставить больше информации о новой форме. В компании ответили, что после подачи такой жалобы пользователи будут получать общий ответ. Детали обработки жалобы Google раскрывать не будет.

В компании также подчеркнули, что на данный момент новая форма предназначена только для жалоб о мошенничестве. Чтобы сообщить о фейковых отзывах, нужно обратиться в службу поддержки Google My Business в Twitter или Facebook.

Будет ли эта процедура внедрена по всему миру, в компании не уточнили.