Google Мой бизнес ввёл новую процедуру для подачи сообщений о мошенниках
Google
Теперь, чтобы подать жалобу, пользователи должны заполнить специальную
Жалобы, подаваемые таким способом, будут проверяться в соответствии с правилами Google для компаний, которые хотят быть представленными в Google Maps.
В связи с запуском формы Google также принял решение закрыть доску, посвящённую мошенничеству и спаму, на форуме Google My Business.
Ранее все жалобы, связанные с такого рода вопросами, принимались через форум.
Эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс
В компании также подчеркнули, что на данный момент новая форма предназначена только для жалоб о мошенничестве. Чтобы сообщить о фейковых отзывах, нужно обратиться в службу поддержки Google My Business в Twitter или Facebook.
Будет ли эта процедура внедрена по всему миру, в компании не уточнили.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
28.02.2019 14:50
28.02.2019 14:51