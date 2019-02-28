Джон Мюллер: как проверить региональную выдачу в Google

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал , как проверить поисковую выдачу по конкретному региону.

Чтобы просмотреть региональную выдачу, нужно открыть локальную версию Google , а затем добавить URL-параметр &gl={код страны}. Для просмотра результатов на конкретном языке можно также использовать параметр hl={код языка}.

В комментариях на эту тему в Twitter глава агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб напомнил об ещё одном способе — использовать инструмент предпросмотра объявлений в Google Ads, в котором можно задать любой регион и посмотреть первую страницу выдачи.