Джон Мюллер: как проверить региональную выдачу в Google
Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер
Чтобы просмотреть региональную выдачу, нужно открыть локальную версию Google, а затем добавить URL-параметр &gl={код страны}. Для просмотра результатов на конкретном языке можно также использовать параметр hl={код языка}.
В комментариях на эту тему в Twitter глава агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб напомнил об ещё одном способе — использовать
Напомним, что в 2017 году Google изменил работу поиска на региональном уровне. С тех пор результаты поиска локализуются, исходя из местоположения пользователя, а не указанного в адресной строке домена.
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Internet и сети
27.02.2019 19:52