Facebook введет возможность очистки истории авторизаций в других приложениях

Это создаст препятствия для сбора данных для таргетированной рекламы.

Facebook введет возможность очистки истории авторизаций в других приложениях
Facebook введет возможность очистки истории авторизаций

Социальная сеть Facebook введет в этом году возможность очистки истории авторизаций в других приложениях и на сторонних сайтах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американский телеканал CNBC.

По данным телеканала, пользователи смогут избирательно стирать информацию о тех сайтах, на которые они переходили со своих аккаунтов Facebook.

"В целом очистка истории создаст для нас некоторые препятствия с возможностью собирать данные для таргетированной рекламы", - отметил финансовый директор соцсети Дэвид Венер.

Данная функция была предложена командой основателя и главы Facebook Марка Цукерберга в 2018 году. Изначально это было лишь одной из идей развития соцсети. Пользователи восприняли такое возможное нововведение положительно.

Напомним, Facebook также планирует объединить WhatsApp, Instagram и Messenger.


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