Google Ads отказывается от метрики «средняя позиция»

Google Ads сообщил , что упразднит показатель «средняя позиция» позже в этом году. Причиной такого решения стал запуск новых метрик для оценки позиции в конце прошлого года.

В Google Ads объяснили, что показатель «средняя позиция» никогда не показывал, где именно объявления расположены на странице результатов поиска. Он отображал порядок появления объявлений против других объявлений в аукционе.

Новые метрики, запущенные в ноябре, дают более чёткое представление о расположении объявлений на странице, чем средняя позиция.

Косвенным признаком того, что Google Ads планирует отказаться от средней позиции, стало добавление показателя «Процент полученных кликов» в отчёты по поисковым кампаниям. Изначально эта метрика была доступна только для торговых кампаний, где нет никакой отчётности по позициям.

Показатель «средняя позиция» существовал более 15 лет, однако после удаления рекламного блока справа от результатов поиска на десктопах в последние годы его полезность значительно уменьшилась.