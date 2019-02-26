Google Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефона

Google Ads обновил объявления только с номером телефона (Call-only Ads). Теперь рекламодатели смогут добавлять в них до двух заголовков и больше текста в описание. Апдейт будет запущен в ближайшие недели.

Максимальная длина каждого заголовка будет составлять 30 символов, а описания – 90 (раньше было 80).

«Чтобы убедиться, что ваши клиенты полностью понимают, кому они звонят, воспользуйтесь возможностью добавить больше текста, чтобы более детально описать свою компанию», — отметили в Google Ads.

Этот формат подвергся ещё одному изменению: название компании теперь будет расположено в начале описания. В результате у рекламодателей будет больше места для добавления призыва к действию в области заголовка.