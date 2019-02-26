Google Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефона
Google Ads
Максимальная длина каждого заголовка будет составлять 30 символов, а описания – 90 (раньше было 80).
«Чтобы убедиться, что ваши клиенты полностью понимают, кому они звонят, воспользуйтесь возможностью добавить больше текста, чтобы более детально описать свою компанию», — отметили в Google Ads.
Этот формат подвергся ещё одному изменению: название компании теперь будет расположено в начале описания. В результате у рекламодателей будет больше места для добавления призыва к действию в области заголовка.
Напомним, что в 2017 году Google Ads добавил в объявления этого формата поддержку расширений, а в ноябре 2018 – изменил требования к их размещению.
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