Facebook тестирует отдельную папку для сообщений от компаний в Messenger

Facebook тестирует новый способ организации сообщений от бизнес-страниц в Messenger. В рамках эксперимента они собираются в одну папку с заголовком «Businesses».

BREAKING: Facebook Messenger moves Business Page messages into a folder. How will this impact social support or your bot strategy? Do you see this in Messenger? — Mike

Gepostet von Social Media Examiner am Samstag, 23. Februar 2019

В Facebook сообщения о появлении новой папки прокомментировали так:

«Ранее в этом месяце мы начали тестировать отдельную папку для сообщений от компаний в Messenger. Как и в случае любого другого тестирования, мы хотим убедиться, что обеспечиваем комфортный опыт взаимодействия для пользователей Messenger, предоставляя результаты для рекламодателей. Мы тестируем это нововведение на минимальном количестве пользователей Messenger и на данный момент не планируем расширять этот тест».

Предполагается, что добавление новой папки поможет отделить сообщения компаний от личных сообщений пользователей.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook интегрирует Instagram Direct с Messenger, в результате чего сообщения, отправляемые через Instagram, также будут доступны в Facebook.




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