Facebook тестирует отдельную папку для сообщений от компаний в Messenger

«Ранее в этом месяце мы начали тестировать отдельную папку для сообщений от компаний в Messenger. Как и в случае любого другого тестирования, мы хотим убедиться, что обеспечиваем комфортный опыт взаимодействия для пользователей Messenger, предоставляя результаты для рекламодателей. Мы тестируем это нововведение на минимальном количестве пользователей Messenger и на данный момент не планируем расширять этот тест».
Предполагается, что добавление новой папки поможет отделить сообщения компаний от личных сообщений пользователей.
Напомним, ранее стало известно, что Facebook интегрирует Instagram Direct с Messenger, в результате чего сообщения, отправляемые через Instagram, также будут доступны в Facebook.
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