Google Ads тестирует крупные графические поисковые объявления в новых вертикалях

В 2016 году Google запустил новый рекламный формат для автоотрасли – Model Automotive Ads. Эти объявления представляют собой карусель из крупноформатных фото автомобиля, при нажатии на которые реклама разворачивается на весь экран. Теперь Google тестирует этот формат для новых вертикалей.

Новый эксперимент компании заметил глава агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб (Glenn Gabe). Объявление принадлежало Nike и показывалось по запросу [лучшие кроссовки для бега].

Saw this crazy-immersive ad yesterday from Nike. 6 images that I could swipe through with the ability to launch a full page with those images. Not sure I've seen that before. @GinnyMarvin Have you seen this? pic.twitter.com/Aa9P8ZLZHA — Glenn Gabe (@glenngabe) February 22, 2019

Как видно на скриншотах выше, объявления этого формата включают несколько заголовков, сопровождаемых каруселью из крупных фото с описаниями, которые можно пролистывать для просмотра. По клику на одно из изображений выводится страница со всеми фото, подписями к ним и ссылкой на сайт рекламодателя. Как и в других поисковых объявлениях, по клику на заголовок объявления пользователь также попадёт на сайт рекламодателя.

Пресс-служба Google в качестве комментария предоставила стандартный ответ:

«Мы всегда тестируем новые способы улучшить опыт наших рекламодателей и пользователей, но нам нечего объявить на данный момент».

В каком масштабе и в каких вертикалях проводится тестирование, на данный момент неизвестно.