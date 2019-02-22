Google работает над сокращением разрыва между сканированием и рендерингом
Между сканированием и полной обработкой страниц со стороны Google могут проходить недели. Однако в компании активно работают над сокращением этого разрыва. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter.
«Мы работаем над тем, что сделать сканирование и рендеринг ближе друг к другу, однако это произойдёт ещё не скоро. Рендеринг в масштабе – это действительно сложный и затратный процесс – как для тех, кто рендерит, так и для тех, что рендерятся», — ответил Мюллер на вопрос одного из пользователей.
We're working towards getting crawling & rendering closer together, but that's still a looong way off. Rendering at scale is really hard & expensive (for those rendering & those being rendered).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.