Google: использование скрытого текста для скринридеров не повредит ранжированию
Если на сайте используется скрытый текст, предназначенный для устройств для чтения с экрана, то это не должно вызвать никаких проблем с ранжированием в Google. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер, отвечая на вопрос одного из вебмастеров в Twitter.
Обычно скрытый текст рассматривается как фактор, отрицательно влияющий на ранжирование, но в определённых случаях его использование вполне оправданно. Например, если речь идёт об улучшении пользовательского опыта и доступности контента для людей с ограниченными возможностями.
«Делать контент доступным для пользователей скринридеров – это всегда хорошая идея», — отметил Мюллер.
That's not a problem as far as I've seen. The content is generally equivalent to other parts of the page (describing functionality/images, etc), and is not placed there for search ranking purposes. Making things accessible to screen reader users is always a good idea.
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