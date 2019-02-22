Google: использование скрытого текста для скринридеров не повредит ранжированию

Если на сайте используется скрытый текст, предназначенный для устройств для чтения с экрана, то это не должно вызвать никаких проблем с ранжированием в Google. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер, отвечая на вопрос одного из вебмастеров в Twitter.

Обычно скрытый текст рассматривается как фактор, отрицательно влияющий на ранжирование, но в определённых случаях его использование вполне оправданно. Например, если речь идёт об улучшении пользовательского опыта и доступности контента для людей с ограниченными возможностями.

«Делать контент доступным для пользователей скринридеров – это всегда хорошая идея», — отметил Мюллер.

That's not a problem as far as I've seen. The content is generally equivalent to other parts of the page (describing functionality/images, etc), and is not placed there for search ranking purposes. Making things accessible to screen reader users is always a good idea.

— ? John ? (@JohnMu) February 20, 2019

Он также добавил, что каких-либо негативных последствий в таком случае быть не должно.


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