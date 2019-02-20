Google покупает стартап Alooma для усиления облачного бизнеса

Google заявил о намерении приобрести израильский стартап в области облачных технологий Alooma.

Новая сделка призвана укрепить позиции Google в конкуренции с Amazon и Microsoft в сегменте облачных технологий. Ранее в этом месяце новый руководитель Google Cloud Томас Курьян (Thomas Kurian) заявил, что теперь это направление будет расти ещё быстрее, чем раньше.

Alooma помогает другим компаниям переносить их данные из нескольких источников в одно хранилище на базе BigQuery, Redshift, Snowflake или Azure.

Стоимость сделки не раскрывается. Однако, по мнению экспертов, это приобретение сравнительно недорого обойдётся компании. По оценкам аналитиков, итоговая сумма составит порядка $200 млн.

Стартап Alooma имеет офисы в Израиле и Калифорнии. Согласно Crunchbase, за всё время своего существования компания привлекла около $15 млн инвестиций.

Напомним, что бывшая глава Google Cloud Дайан Грин (Diane Greene) ушла в отставку в конце минувшего года.


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