Google покупает стартап Alooma для усиления облачного бизнеса
Google
Новая сделка призвана укрепить позиции Google в конкуренции с Amazon и Microsoft в сегменте облачных технологий. Ранее в этом месяце новый руководитель Google Cloud Томас Курьян (Thomas Kurian) заявил, что теперь это направление будет расти ещё быстрее, чем раньше.
Alooma помогает другим компаниям переносить их данные из нескольких источников в одно хранилище на базе BigQuery, Redshift, Snowflake или Azure.
Стоимость сделки не раскрывается. Однако, по мнению экспертов, это приобретение сравнительно недорого обойдётся компании. По оценкам аналитиков, итоговая сумма составит порядка $200 млн.
Стартап Alooma имеет офисы в Израиле и Калифорнии. Согласно
Напомним, что бывшая глава Google Cloud Дайан Грин (Diane Greene) ушла в отставку в конце минувшего года.
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20.02.2019 11:03