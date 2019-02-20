Google открывает домен .dev для всех желающих

Google позволит всем желающим регистрировать сайты в зоне .dev – домене верхнего уровня, который ранее использовался только компанией.

Google купил домен .dev в 2015 году. Изначально он предназначался только для внутреннего пользования. Одним из самых известных ресурсов Google , использующих этот домен, является web.dev – портал для комплексной оценки сайтов, запущенный в ноябре.

На данный момент зарегистрироваться в домене .dev можно через программу раннего доступа. 28 февраля он будет переведён в разряд общедоступных.

В Google отметили, что .dev особенно хорошо подходит для разработчиков и ресурсов, посвящённых технологиям.

Помимо брендинга, ещё одним преимуществом этого домена является то, что он защищён по умолчанию. Для регистрации в этой зоне обязательным требованием является наличие на сайте HTTPS.

Проверить, доступно ли конкретное имя для регистрации, можно на странице Get.dev .