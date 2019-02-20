Google открывает домен .dev для всех желающих
Google
Google купил домен .dev в 2015 году. Изначально он предназначался только для внутреннего пользования. Одним из самых известных ресурсов Google, использующих этот домен, является web.dev – портал для комплексной оценки сайтов, запущенный в ноябре.
На данный момент зарегистрироваться в домене .dev можно через программу раннего доступа. 28 февраля он будет переведён в разряд общедоступных.
В Google отметили, что .dev особенно хорошо подходит для разработчиков и ресурсов, посвящённых технологиям.
Помимо брендинга, ещё одним преимуществом этого домена является то, что он защищён по умолчанию. Для регистрации в этой зоне обязательным требованием является наличие на сайте HTTPS.
Проверить, доступно ли конкретное имя для регистрации, можно на странице
Напомним, что в мае 2018 года Google открыл регистрацию в домене .app.
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20.02.2019 11:03