Facebook работает над чипами для искусственного интеллекта

Facebook вслед за Google и Amazon начал разработку собственных чипов для искусственного интеллекта. Конечной целью компании является создание виртуального ассистента, достаточно «разумного» для того, чтобы поддерживать разговор с человеком на любую тему. Об этом рассказал глава ИИ-лаборатории Facebook Ян Лекун (Yann LeCun) в интервью Financial Times.

Facebook также хочет расширить применение ИИ для контроля над социальной сетью. В частности, что касается мониторинга видео в режиме реального времени и помощи модераторам при принятии решений о том, насколько допустимым является тот или иной контент.

Компания недавно запустила совместный проект с Intel , но также разрабатывает свои собственные ASIC для поддержки ИИ-программ. В Facebook начали работу в этом направлении, когда поняли, что для прорыва в области искусственного интеллекта им нужны более быстрые вычисления, чем те, что уже доступны на рынке.

Компания также работает над новым дизайном для нейросетей, которые являются сердцем систем глубинного обучения, используемых для распознавания изображений и речи. Работая в Bell Labs компании AT&T, Ян Лекун создал первую в мире конволюционную нейронную сеть. Теперь он трудится над созданием нового дизайна нейросетей для Facebook.

По словам Лекуна, Facebook делает ставку на так называемые «self-supervised» системы, которые способны делать более обширные прогнозы об окружающем их мире, а не только выводы, непосредственно связанные с теми данными, на которых они были обучены. Это нужно для того, чтобы будущий виртуальный ассистент обладал некоторым уровнем «здравого смысла» и мог поддерживать полноценный диалог.

На данный момент работа над созданием такого рода компьютеров находится в зачаточном состоянии.