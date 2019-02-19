Google объяснил, как он борется с дезинформацией на своих ресурсах

Google опубликовал 30-страничный документ , в котором объяснил, как он борется с дезинформацией в Поиске, Новостях и YouTube.

Что такое дезинформация

По мнению Google , в эту категорию подпадают «попытки обмануть пользователей и ввести их в заблуждение, используя скорость, масштаб и технологии открытого интернета».

Как Google борется с дезинформацией

В Google признают, что это непростая задача, поскольку определить точное намерение, стоящее за конкретным контентом, практически невозможно.

Компания разработала подход, который включает три стратегии:

1. Упорядочивание контента. Информация организуется алгоритмами ранжирования, которые ориентированы на выявление полезного контента, а не формирование идеологических позиций.

2. Противодействие злоумышленникам. Алгоритмы не могут проверить точность информации, поэтому Google инвестирует в системы, которые способны свести к минимуму спамное поведение. Компания также полагается на администраторов, проверяющих публикации вручную.

3. Больше контекста для пользователей. Это делается через такие механизмы, как:

Панели знаний

Метки фактчекинга

Панели «Breaking News» на YouTube

Ярлыки «Почему мне показано это объявление» в Google Ads

Ads Кнопки обратной связи в поиске, YouTube и рекламных продуктах

Борьба с дезинформацией в Поиске и Новостях

В Google отметили, что в Поиске и Новостях используются одни и те же механизмы защиты от спама, но алгоритмы ранжирования и правила в отношении контента у них разные.

Например, Google не удаляет контент из поиска за исключением очень ограниченного круга ситуаций. При этом в Новостях требования к контенту более жёсткие.

В компании также в очередной раз отметили, что вопреки распространённому мнению, результаты поиска практически не персонализируются.

Борьба с дезинформацией в Google Ads

Правила, направленные на борьбу с дезинформацией на рекламных платформах Google , сосредоточены на следующих пунктах:

Ворованный или неоригинальный контент . Google не разрешает рекламу для страниц, которые содержат неоригинальный контент или не представляют практически никакой ценности для пользователей.

. не разрешает рекламу для страниц, которые содержат неоригинальный контент или не представляют практически никакой ценности для пользователей. Введение в заблуждение . Объявления, которые призваны ввести пользователей в заблуждение, запрещены рекламной системой.

. Объявления, которые призваны ввести пользователей в заблуждение, запрещены рекламной системой. Ненадлежащий контент . Содержимое объявлений не должно быть шокирующим, опасным, уничижительным или оскорбительным.

. Содержимое объявлений не должно быть шокирующим, опасным, уничижительным или оскорбительным. Определённые типы политического контента . Объявления, размещаемые с целью влияния на политические процессы другой страны, удаляются, а аккаунты таких рекламодателей закрываются.

. Объявления, размещаемые с целью влияния на политические процессы другой страны, удаляются, а аккаунты таких рекламодателей закрываются. Выборы в США. Для всех, кто хочет покупать рекламу на тему выборов в США , обязательна специальная процедура верификации.

Борьба с дезинформацией в YouTube

Google удаляет контент с YouTube лишь в том случае, если он напрямую нарушает правила платформы. При этом, когда дело касается рекомендательной системы, то здесь компания более избирательно подходит к контенту. Так, в январе стало известно, что YouTube больше не будет рекомендовать видео с дезинформацией.