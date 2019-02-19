Google объяснил, как он борется с дезинформацией на своих ресурсах
Google опубликовал 30-страничный
Что такое дезинформация
По мнению Google, в эту категорию подпадают «попытки обмануть пользователей и ввести их в заблуждение, используя скорость, масштаб и технологии открытого интернета».
Как Google борется с дезинформацией
В Google признают, что это непростая задача, поскольку определить точное намерение, стоящее за конкретным контентом, практически невозможно.
Компания разработала подход, который включает три стратегии:
1. Упорядочивание контента. Информация организуется алгоритмами ранжирования, которые ориентированы на выявление полезного контента, а не формирование идеологических позиций.
2. Противодействие злоумышленникам. Алгоритмы не могут проверить точность информации, поэтому Google инвестирует в системы, которые способны свести к минимуму спамное поведение. Компания также полагается на администраторов, проверяющих публикации вручную.
3. Больше контекста для пользователей. Это делается через такие механизмы, как:
- Панели знаний
- Метки фактчекинга
- Панели «Breaking News» на YouTube
- Ярлыки «Почему мне показано это объявление» в Google Ads
- Кнопки обратной связи в поиске, YouTube и рекламных продуктах
Борьба с дезинформацией в Поиске и Новостях
В Google отметили, что в Поиске и Новостях используются одни и те же механизмы защиты от спама, но алгоритмы ранжирования и правила в отношении контента у них разные.
Например, Google не удаляет контент из поиска за исключением очень ограниченного круга ситуаций. При этом в Новостях требования к контенту более жёсткие.
В компании также в очередной раз отметили, что вопреки распространённому мнению, результаты поиска практически не персонализируются.
Борьба с дезинформацией в Google Ads
Правила, направленные на борьбу с дезинформацией на рекламных платформах Google, сосредоточены на следующих пунктах:
- Ворованный или неоригинальный контент. Google не разрешает рекламу для страниц, которые содержат неоригинальный контент или не представляют практически никакой ценности для пользователей.
- Введение в заблуждение. Объявления, которые призваны ввести пользователей в заблуждение, запрещены рекламной системой.
- Ненадлежащий контент. Содержимое объявлений не должно быть шокирующим, опасным, уничижительным или оскорбительным.
- Определённые типы политического контента. Объявления, размещаемые с целью влияния на политические процессы другой страны, удаляются, а аккаунты таких рекламодателей закрываются.
- Выборы в США. Для всех, кто хочет покупать рекламу на тему выборов в США, обязательна специальная процедура верификации.
Борьба с дезинформацией в YouTube
Google удаляет контент с YouTube лишь в том случае, если он напрямую нарушает правила платформы. При этом, когда дело касается рекомендательной системы, то здесь компания более избирательно подходит к контенту. Так, в январе стало известно, что YouTube больше не будет рекомендовать видео с дезинформацией.
Более подробная информация о том, как Google борется с дезинформацией на своих ресурсах, доступна в PDF-документе по
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
19.02.2019 03:11