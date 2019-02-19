Google обновил рекламные карточки товаров в десктопном поиске

Google обновил десктопную версию карточек товаров, которые являются форматом панели выдачи Сети знаний для Google Покупок и показываются справа от результатов поиска. Теперь на них появились три новые кнопки: «Детали», «Отзывы» и «Магазины».

Новые функции аналогичны тем, что уже работают в мобильной версии поиска, однако в десктопной выдаче они получили другой интерфейс.

При нажатии на эти кнопки поверх результатов поиска появляется более подробная информация о товаре.

Карточки товаров появляются по запросам, типа [iphone xr].

В каком масштабе запущено обновление, на данный момент неизвестно.

Напомним, что в мобильной версии поиска карточки товаров получили новое оформление в 2017 году.


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