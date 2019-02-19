Google обновил рекламные карточки товаров в десктопном поиске
Google
Новые функции аналогичны тем, что уже работают в мобильной версии поиска, однако в десктопной выдаче они получили другой интерфейс.
При нажатии на эти кнопки поверх результатов поиска появляется более подробная информация о товаре.
Карточки товаров появляются по запросам, типа [iphone xr].
В каком масштабе запущено обновление, на данный момент неизвестно.
Напомним, что в мобильной версии поиска карточки товаров получили новое оформление в 2017 году.
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