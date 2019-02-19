Британские законодатели назвали Facebook «цифровым гангстером»

Члены британского парламента обвинили Facebook в том, что компания намеренно и осознанно нарушила законы страны – как в области защиты конфиденциальности данных, так и конкуренции, и призвали провести расследование её бизнес-практик.

Участники рабочей группы, начавшей масштабное исследование распространения вредоносного контента в 2017 году, представили результаты в 108-страничном докладе. Парламентарии пришли к выводу, что Великобритании следует внедрить новые правила, с помощью которых можно было бы призывать Facebook и других представителей Кремниевой долины к ответственности за нарушения в этой области.

«Нельзя допускать, чтобы такие компании, как Facebook, вели себя в онлайн-мире как “цифровые гангстеры”, считая себя выше закона», — отмечается в документе.

Авторы доклада утверждают, что Facebook в течение многих лет искал способы обойти настройки конфиденциальности пользователей, чтобы максимизировать свой доход. В процессе компания также создавала препятствия для своих конкурентов, ограничивая им доступ к сайту и данным пользователей.

По мнению парламентариев, правительству Великобритании необходимо разобраться, «не злоупотребляет ли Facebook своей доминирующей позицией на рынке социальных медиа, чтобы решать, какие бизнесы должны преуспевать, а какие – терпеть неудачу».

Менеджер по публичной политике Facebook в Великобритании Карим Палант (Karim Palant) в свою очередь заявил, что компания внесла значительные изменения в свои бизнес-практики и привела их в соответствие с действующими правилами. При этом он опроверг утверждения о том, что она нарушила какие-либо законы в стране.

«Хотя нам ещё многое предстоит сделать, мы уже не та компания, какой были год назад», — отметил он.

Напомним, что в июле власти Великобритании оштрафовали Facebook на ?500 тысяч из-за массовой утечкой данных пользователей, к которой была причастна компания Cambridge Analytica.


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