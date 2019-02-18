Google Ads исправил баг в инструменте предпросмотра объявлений
В конце прошлой недели пользователи Google Ads заметили, что инструмент предпросмотра объявлений работает с ошибкой. У тех, кого затронул этот сбой, он показывал ряд дополнительных данных: доступные форматы, показатель качества, ECPM и количество отказов. Причём эти данные отображались для всех объявлений на симулированной странице выдачи, независимо от рекламодателя.
Noticed a potential technical issue with @GoogleAds. The Ad preview&diagnostics tool disclosed the details of the live bid auctioning done by @Google. This was shown for all ads within the page. Have reached out to the support team. pic.twitter.com/WnznJot9vv
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