Google Ads исправил баг в инструменте предпросмотра объявлений

В конце прошлой недели пользователи Google Ads заметили, что инструмент предпросмотра объявлений работает с ошибкой. У тех, кого затронул этот сбой, он показывал ряд дополнительных данных: доступные форматы, показатель качества, ECPM и количество отказов. Причём эти данные отображались для всех объявлений на симулированной странице выдачи, независимо от рекламодателя.

Noticed a potential technical issue with @GoogleAds. The Ad preview&diagnostics tool disclosed the details of the live bid auctioning done by @Google. This was shown for all ads within the page. Have reached out to the support team. pic.twitter.com/WnznJot9vv

— Suleksh VS (@SulekshVS) February 15, 2019

Вскоре после того, как технический сбой был замечен, инструмент стал недоступен.

В Google оперативно отреагировали на сообщение о проблеме и вскоре успешно её устранили:

Earlier today we were alerted to a bug in the Ad Preview and Diagnosis Tool. The bug was quickly fixed and no bids or specific advertiser budgets were revealed. The tool is live again.

Google Ads (@GoogleAds) February 16, 2019

На данный момент инструмент работает в обычном режиме.


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