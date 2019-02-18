Власти ЕС заставят Google и Facebook раскрыть факторы ранжирования

Власти Евросоюза одобрили новые правила, призванные положить конец антиконкурентным практикам, используемым онлайн-платформами и магазинами приложений.

Согласно этим правилам, поисковые системы и торговые площадки должны будет раскрыть основные параметры, которые они используют для ранжирования товаров и услуг на своих платформах, чтобы продавцы понимали, как они могут оптимизировать своё присутствие на них.

Кроме того, поскольку некоторые онлайн-платформы не только предоставляют торговую площадку, но и сами выступают в роли продавцов, теперь они должны будут чётко указывать все преимущества, которые могут получать их собственные продукты.

Новые правила также требуют от компаний установки внутренней системы для обработки жалоб.

Изменения, предложенные Еврокомиссией в апреле 2018 года, ориентированы на поиск Google , Google Play, Google Shopping, Facebook, Instagram, Skyscanner, Seznam.cz, Yahoo, DuckDuckGo, Bing , Apple App Store, Microsoft Store, Amazon Marketplace, eBay, Fnac Marketplace и другие сервисы, общее количество которых составляет около 7 000.

«Наша цель состоит в том, чтобы запретить некоторые из самых несправедливых методов и создать эталон прозрачности, в то же время защищая преимущества онлайн-платформ как для потребителей, так и для бизнеса», — заявил руководитель по digital-инициативам ЕС Андрус Ансип (Andrus Ansip).

В обсуждении новых правил принимали участие представители стран ЕС , Европейского парламента и Еврокомиссии. Соглашение было достигнуто в четверг, 14 февраля. Чтобы обрести статус закона, эти нормы теперь должны быть утверждены странами ЕС и Европарламентом.

Напомним, что в 2017 году Еврокомиссия оштрафовала Google на $2,4 млрд евро за продвижение Google Shopping в результатах товарного поиска.

А в конце прошлой недели автрийский регулятор по вопросам конкуренции заявил о начале антимонопольного расследования в отношении Amazon.