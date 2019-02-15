Twitter тестирует новый способ просмотра профилей

Twitter начал тестировать новый, более удобный способ просмотра профилей на мобильных устройствах. Теперь пользователям не нужно будет покидать хронику, если они захотят ознакомится с профилем интересующего их человека или сообщества.

В рамках теста, если пользователь упоминается в твите, то достаточно нажать на его имя со знаком «@» и его профиль будет показан во всплывающем окне.

Чтобы вернуться на предыдущий экран, нужно «смахнуть» профиль вниз.

We’re testing an easier way to check out profiles on iOS without leaving your timeline! Simply tap any @ handle in a Tweet, take a peek, follow, and get right back to it. Let us know what you think! pic.twitter.com/dIUFxI2r4C — Twitter (@Twitter) February 13, 2019

Это небольшое, но полезное изменение, призвано улучшить пользовательский опыт и устранить ненужные прерывания.

В текущей версии Twitter при нажатии на «тегнутого» пользователя его профиль будет открыт в новом окне, из-за чего можно потерять предыдущий экран.