Facebook следит за теми, кто оставлял угрозы в адрес компании

Сотрудники службы безопасности Facebook следят за теми людьми, которые могут представлять угрозу для компании, включая бывших сотрудников и пользователей соцсети. Для этого Facebook использует данные о местоположении и IP, пишет CNBC.

Журналисты агентства опросили более 10 бывших сотрудников службы безопасности компании. Согласно полученным данным, СБ следит только за теми людьми, которые явно угрожали Facebook, указывая время и место предполагаемой атаки, а также теми, кто посещал собрания акционеров компании и озвучивал свои угрозы там.

Когда глобальный операционный центр безопасности и глобальные отделы разведки и расследований идентифицируют такие угрозы, они могут подать заявку в отдел информационной безопасности на получение данных о местоположении пользователя. Если сотрудники СБ находятся поблизости к месту предполагаемой атаки, то они выезжают на место и принимают необходимые меры, включая привлечение правоохранительных органов.

У компании также есть список людей, за которыми должно вестись наблюдение. Этот список был создан в 2008 году и обновляется примерно раз в неделю. В настоящее время в нём содержатся сотни имён, включая многих из тех сотрудников, которые были уволены компанией. В списке указываются такие данные, как ФИО, фотография и местоположение человека, а также причина, по которой он был добавлен в него добавлен.

Некоторые люди были включены в этот список, потому что они неоднократно были замечены в офисах компании или отправляли письма с угрозами. При этом многие другие появились в нём из-за комментариев с угрозами к постам главы Facebook Марка Цукерберга и операционного директора компании Шерил Сэндберг.

Представитель Facebook прокомментировал эту информацию так:

«Наша служба безопасности существует для обеспечения безопасности сотрудников Facebook. В своей работе она использует стандартные отраслевые меры для оценки и устранения вероятных угроз насилия в отношении сотрудников и компании и при необходимости передаёт информацию об этих угрозах правоохранительным органам».

В пресс-службе заверили, что сотрудники службы действуют строго в рамках закона и отраслевых стандартов, и не нарушают принятые нормы.

Что касается списка, то люди в него добавляются только после «тщательной проверки, призванной определить вероятность угрозы», заверили в Facebook.

При этом некоторые из опрошенных CNBC бывших сотрудников Facebook выразили сомнение в этичности тех действий, которые компания предпринимает для защиты своей безопасности.