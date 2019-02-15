Facebook грозит многомиллиардный штраф от FTC

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Facebook ведут переговоры по поводу «многомиллиардного» штрафа за нарушения в области конфиденциальности. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Речь идёт об утечке данных 87 млн пользователей, к которой была причастна компания Cambridge Analytica. Расследование этого инцидента было начато FTC в марте 2018 года.

По данным WP, штраф против Facebook может стать самым большим за всю историю ведомства.

В 2012 году регулятор оштрафовал Google на рекордные $22,5 млрд – также за нарушения, связанные с вопросами конфиденциальности.

По мнению экспертов, только штраф сопоставимого размера может стать реальным наказанием для Facebook. Штраф в несколько миллионов для компании, зарабатывающей около $17 млрд за квартал, вряд ли будет ощутим.

Пресс-служба Facebook на вопрос о состоянии переговоров с FTC повторила предыдущее заявление:

«Мы сотрудничаем с властями в США, Великобритании и за их пределами. Мы дали показания, ответили на вопросы и обязались и дальше оказывать помощь, потому что их работа продолжается».

Предполагается, что если FTC всё же вынесет решение о штрафе, то компания, вероятно, оспорит его в суде.

О том, что регулятор обсуждает возможность наложения рекордного штрафа на Facebook, впервые стало известно в январе.

Напомним также, что в июле власти Великобритании оштрафовали Facebook на ?500 тысяч по делу Cambridge Analytica. В ноябре компания оспорила это решение.


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