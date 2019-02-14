Google отключает поддержку приложений в Search Console
Google
«К концу марта 2019 года Search Console прекратит поддержку ресурсов приложений», — гласит текст оповещения.
Ниже – скриншот письма, полученного автором блога Search Engine Roundtable Барри Шварцом:
Чтобы сохранить статистику по приложению, её можно выгрузить, используя Search Console API или кнопку «Скачать» в отчёте «Анализ поисковых запросов». Сделать это нужно до конца марта.
О том, что Google отключит ряд старых функций Search Console, стало известно в декабре.
Позже появились слухи о том, что в марте Google закроет старую версию Search Console. Однако в компании опровергли эту информацию.
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14.02.2019 23:09