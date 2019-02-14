Google отключает поддержку приложений в Search Console

Google предупредил тех вебмастеров, у которых есть зарегистрированные приложения в Search Console, что в скором времени их поддержка будет прекращена.

«К концу марта 2019 года Search Console прекратит поддержку ресурсов приложений», — гласит текст оповещения.

Ниже – скриншот письма, полученного автором блога Search Engine Roundtable Барри Шварцом:

Чтобы сохранить статистику по приложению, её можно выгрузить, используя Search Console API или кнопку «Скачать» в отчёте «Анализ поисковых запросов». Сделать это нужно до конца марта.

О том, что Google отключит ряд старых функций Search Console, стало известно в декабре.