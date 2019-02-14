Google улучшил редактор аудиторий в Google Analytics для Firebase
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Новые возможности:
- Динамическая оценка аудитории. Аудитории теперь являются динамическими по умолчанию. Это значит, что Google Analytics будет автоматически добавлять в них тех пользователей, которые соответствуют заданным критериям, и исключать из них тех, кто им больше не соответствует. В результате специалисту не нужно будет постоянно анализировать аудиторию.
- Исключение аудитории. Теперь аудитории можно определять более точно за счёт добавления критериев исключения. Например, можно создать список пользователей, которые добавили товар в корзину, исключив из него тех, кто уже совершил покупку.
- Продолжительность участия. Система позволяет установить временной промежуток, в течение которого пользователь будет находиться в составе аудитории.
Согласно Google, новые инструменты призваны сделать аудитории более эффективными и гибкими, чем ранее. В 2019 году разработчики планируют и дальше развивать редактор аудиторий в Google Analytics для Firebase, чтобы предложить специалистам ещё больше новых возможностей.
Напомним, что в 2017 году GA для Firebase получил новое оформление.
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14.02.2019 22:52