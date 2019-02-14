Google: высокие результаты на Web.dev не гарантируют улучшений в ранжировании

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google ответил на вопрос касательно результатов проверки сайта на портале Web.dev и их связи с ранжированием.

В частности, один из вебмастеров рассказал, что он последовал совету Google и достиг показателя 100 в инструменте Web.dev. Таким образом он рассчитывал улучшить ранжирование своего ресурса. Однако никаких подвижек в эту сторону не заметил.

Мюллер объяснил, что ранжирование зависит от целого ряда факторов, а не только от технического состояния сайта по Web.dev:

«Web.dev – это отличный способ проверить сайт на ряд известных проблем и сопоставить его с известными лучшими практиками. Однако одно лишь достижение хороших результатов не означает, что ваш сайт автоматически получит более высокие позиции».

Далее он добавил:

«Это не окончательный и не основной подход к поисковой оптимизации и получению хороших позиций в ранжировании. Это список лучших практик, который даёт вам перечень разных вещей, которые мы можем протестировать… Это полезная информация для анализа, однако вы должны понимать, что на ранжирование влияет намного больше факторов, чем просто соблюдение ряда технических требований».

Напомним, что Google представил новый портал Web.dev, где вебмастера могут оценить производительность своих сайтов, а также их соответствие стандартам в отношении SEO, лучших практик, доступности и PWA, в ноябре 2018 года.


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